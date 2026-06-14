İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yarın güvenlik kabinesini toplantıya çağıracağı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Netanyahu başkanlığında gerçekleştirilecek olan güvenlik kabinesi toplantısı, yarın yerel saatle 19.30’da başlayacak.

TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDELERİ

Toplantının öncelikli gündem maddelerinden birinin, İran ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında gerçekleşmesi muhtemel bir anlaşmaya ilişkin yaklaşımların değerlendirilmesi olduğu belirtildi.

LÜBNAN ASKERİ SÜRECİ MASAYA YATIRILACAK

Güvenlik kabinesinin bir diğer önemli gündem başlığını ise sınır ötesindeki askeri hareketlilik oluşturacak. Toplantıda, Lübnan'ın güney kesiminde yürütülen askeri ilerleyişin durdurulması konusu ve bölgedeki saldırıların azaltılmasına yönelik adımların detaylı bir şekilde masaya yatırılacağı aktarıldı.