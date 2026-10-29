ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber platformu Axios’a verdiği röportajda İsrail’deki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BİBİ İÇİN FARK YARATTI'

Netanyahu’ya verdiği desteğin seçim yarışında önemli bir etki yarattığını düşündüğünü belirten Trump, “Kendisine verdiğim desteğin, Bibi için büyük bir fark yarattığını duydum” dedi.

'DURUMU OLDUKÇA İYİ'

Netanyahu’nun seçimlerdeki şansına ilişkin ilk değerlendirmelerin kendisini endişelendirdiğini ifade eden Trump, İsrail Başbakanı’nın mevcut durumuna ilişkin ise, “Ancak şu anda durumu oldukça iyi” yorumunu yaptı.

'HENÜZ DEĞERLENDİRMEDİM'

Netanyahu liderliğinde bir birlik hükümeti kurulması için girişimde bulunup bulunmayacağı sorulan Trump, bu konuyu henüz değerlendirmediğini ancak ilerleyen süreçte ele alabileceğini kaydetti.

BASKI YAPABİLECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Trump, bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Netanyahu’ya verdiği desteğin seçimlerdeki dengeleri İsrail Başbakanı lehine değiştirdiğini öne sürmüştü.

Öte yandan İsrail’de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi, ABD Başkanı’na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump’ın, Netanyahu’ya muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurması yönünde baskı yapabileceğini iddia etmişti.