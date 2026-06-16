ABD ve İran'ın aralarındaki savaşı sonlandırmak üzere bir anlaşmaya vardıklarını açıklamasının ardından İsrail'de sağcı milletvekilleri öfkelerini tutmadı.
Eski Başbakan Naftali Bennet ise, daha şimdiden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yerine geçeceğini açık açık söyler oldu.
Netanyahu'nun savaşı yönetme biçimini eleştiren Bennett, kendisinin savaşı daha iyi yöneteceğini ifade etti. Bennet, "yakında Netanyahu hükümeti sona erecek. Yeni hükümeti ben kuacağım" dedi.
Tahran'daki rejim değişikliğinin ancak mevcut hükümetin değişmesiyle mümkün olacağını söyledi. İran'ın en büyük düşmanı olacağını vurguladı.
'AHTAPOT DOKTRİNİ' UYGULAYACAK
Netanyahu hükümetinin döneminin bir iç savaşla başladığını, 7 Ekim katliamıyla devam ettiğini belirten Bennett, sürecin şu anda İran'a karşı tarihi bir başarısızlıkla sona erdiğini söyledi.
İsrail için "güvenliği yeniden tesis etme" sözü veren eski Başbakan, diplomatik adımlar dahil olmak üzere her şeyi farklı yapacağını dile getirdi.
Bennett, Netanyahu'nun devam eden ceza davasında affedilmesi yönünde mükerrer çağrılarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı da eleştirerek, İsrail'in en iy dostu olan ABD başkanı nezdindeki kredisini yalnızca ülkesinin ulusal çıkarları için kullanacağını söyledi.
Kendi başbakanlığında İran'a karşı bir "ahtapot doktrini" uygulayacaklarını ifade eden Bennett, bu stratejiyi "bir elle İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek, diğer elle ise siyasi, ekonomik, teknolojik ve askeri araçlarla rejimin çöküşünü hızlandırmak" olarak tanımladı.
Bennett, İran'daki rejim değişikliği için geri sayımın, İsrail'deki hükümetin değiştiği an başlayacağını iddia ederek sözlerini tamamladı.