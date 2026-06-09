İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu savaş suçu işlemekle suçlayan ve yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan görevden uzaklaştırıldı.

Khan hakkındaki cinsel istismar iddialarına yönelik disiplin süreci tamamlandı. Mahkemenin yönetim organı Pazartesi akşamı başsavcının geleceğini değerlendirmek üzere konuyu üye devletlerin özel oturumuna taşıma kararı aldı.

Mahkemenin 125 üye devletine yapılan bu sevk hamlesi mahkeme tarihinde benzeri görülmemiş bir adım oldu. 21 üye devletten oluşan komite nitelikli çoğunlukla Khan'ın ciddi bir kusur işlediğine karar verdi.

Bu süreç önümüzdeki dönemde başsavcının görevden tamamen alınması için bir oylama yapılmasıyla sonuçlanabilir. Yönetim organı bu kararın nihai bir sonuç anlamına gelmediğini belirtti.

Khan ise iddiaları reddederek soruşturma yürüten bölümün başından zaten daha önce geçici olarak ayrılmıştı.

KADIN PERSONELİN İDDİASI LAHEY'İ KARIŞTIRDI

Tanınmış bir İngiliz avukat olan Khan, Lahey'deki merkezde kendisi için çalışan bir kadının 2023 ve 2024 yılları arasındaki iddialarını başından beri reddediyor.

Söz konusu kadın, başsavcının otel odalarında, ofisinde ve evinde uzun süre boyunca rıza dışı ve zorlayıcı cinsel davranışlarda bulunduğunu ileri sürüyor.

Yaklaşık 2 yıldır mahkemeyi meşgul eden bu süreç tarafların yazılı savunmalarının incelenmesiyle yeni bir boyuta ulaştı.

Khan'ın avukatları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada müvekkillerinin pozisyonunu net bir şekilde savundu.

Savunmada Khan'ın "herhangi bir kişiye tacizde bulunduğunu veya kötü davrandığını, konumunu ya da yetkisini kötüye kullandığını, zorlayıcı, istismar edici veya mesleki açıdan uygunsuz olarak yorumlanabilecek herhangi bir davranışta bulunduğunu kesin bir dille reddettiği" ifade edildi.