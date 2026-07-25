Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi ülkeler, cuma günü gerçekleştirilen oylamada Başsavcı Karim Khan'ı ciddi disiplinsizlik gerekçesiyle görevden alma kararı verdi.

Mahkemenin yönetim organının yürütme bürosu tarafından geçen ay hazırlanan belgelerde, 56 yaşındaki Britanyalı avukat Khan’ın alt düzey bir UCM avukatı ile uygunsuz cinsel ilişki yaşadığı ve görevine son verilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Cuma günü yapılan oylamada 125 üye ülkenin büyük çoğunluğu bu tavsiye kararını kabul etti.

CİNSEL SALDIRI SUÇUYLA GÖREVDEN ALINDI

Mahkemenin yönetim organı başkanı Paivi Kaukoranta, konuya ilişkin açıklamasında, 82 taraf devletin çoğunluğuyla seçilmiş yetkili başsavcı Karim Khan'ın "ciddi disiplinsizlik ve ciddi görev ihlali yaptığına karar verildiğini ve görevden uzaklaştırıldığını" duyurdu.

Hakkındaki iddiaları reddeden Khan'ın avukatı Tayab Ali ise müvekkilinin kararın hukuka uygunluğunu ve adilliğini mevcut tüm yasal mekanizmaları kullanarak yargıya taşıyacağını belirtti.

Khan'ın avukatları ayrıca, söz konusu avukatla herhangi bir cinsel ilişki yaşandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Cinsel saldırı suçlamasında bulunan taraf ise geçen hafta CNN'e verdiği röportajda Khan'ın kendisini cinsel ilişkiye zorladığını yineledi.

Khan'ın görevden alınmasıyla birlikte yeni bir UCM başsavcısının seçilmesi için süreç derhal başlatılırken, yeni başsavcının seçiminin gelecek yıldan önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

İSRAİL BÜYÜK ROL OYNADI

İsrail'in i24 haber sitesinden gazeteci Guy Azriel'in aktardığına göre Karim Khan'ın görevden alınmsında İsrail Adalet Bakanı Gideon Sa'ar büyük rol oynadı.

Sosyal medyada haberi aktaran Azriel, şu ifadelere yer verdi:

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ın görevden alınmasını arka plan olarak ele alan bir İsrailli üst düzey yetkili, bana İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın bu adımın atılmasına yönelik çabalarda aktif bir rol oynadığını söyledi. Yetkiliye göre, Sa’ar bu konuyla özel olarak ilgilenen bir görev gücünü yönetti ve Khan’ın görevden alınmasını sağlamak amacıyla yoğun diplomatik çabalar sarf etti.