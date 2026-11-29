İsrail'de hükümeti kurmakla yetkilendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile geçici Başbakan Binyamin Netanyahu, pazar günü “ulusal birlik hükümeti” ihtimalini görüşmek üzere mutabakata vardı. Görüşme kararı, Netanyahu'nun dönüşümlü başbakanlığı ilk kendisinin üstlenmesi şartından vazgeçmesinin ardından geldi.

Likud Partisinden yapılan açıklamada, müzakerenin pazar günü yerel saatle 10.00'da Herzliya'daki bir otelde gerçekleştirileceği belirtildi. Yashar Partisi ise görüşmeye ilişkin henüz bir duyuru yapmadı; Eisenkot'un muhalefet blokundaki Beyahad, Demokratlar ve Evimiz İsrail partilerinin liderlerini son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini açıkladı.

İLK DÖNEMDE EİSENKOT'A RAZI OLDU

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, Netanyahu'nun şartından vazgeçtiğini duyurmasından önce Eisenkot'un koalisyon kurduğunu açıklamaya hazırlandığını aktardı.

Muhalefetin hükümet kurmaya yaklaşmasının ardından ulusal birlik hükümeti çağrısını yineleyen Netanyahu, dönüşümlü başbakanlığı ilk olarak Eisenkot'un üstlenmesine razı olduğunu duyurmuştu. Netanyahu şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir lider olarak sorumluluğum en büyük parti ilkesi de dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakmamı ve Gadi Eisenkot'un ilk olarak başbakanlık görevini üstlenmesini, benimse dönemin başında yedek başbakan olarak görev yapmamı kabul etmemi gerektiriyor.”

Eisenkot ise Likud'un bu konudaki ciddiyetini gelecek 24 saat içinde test etmeye hazır olduğunu belirtmişti. Netanyahu ve ekibini, henüz yanıtlamadıkları ayrıntılı teklif temelinde hükümetin temel prensipleri ve politika başlıklarını müzakere etmek üzere o gece Herzliya'daki Dan Accadia Oteli'ne davet etmişti.

DİĞER KOALİSYON SEÇENEKLERİ DE MASADA

27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Eisenkot, Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle hükümet kurma olasılığı da geçerliliğini koruyor.

İlk koalisyon anlaşmasını Liberman ile imzalayan Eisenkot'la ilgili Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da koalisyon anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.