İsrail Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar lideri Gadi Eisenkot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırı planladığı bir dönemde Başbakan ile görüştü.

Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleşen toplantı, 27 Ekim’de yapılan seçimlerden bu yana ikili arasındaki ilk güvenlik toplantısı oldu.

Netanyahu, daha önceki hükümet döneminde muhalefet lideri olan Yesh Atid lideri Yair Lapid’e düzenli güvenlik brifingleri vermekle yükümlüydü.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından Pazar günü yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Eisenkot’un bu görevi tamamlamak için 28 günü bulunuyor ve 14 günlük ek süre talep etme hakkı yer alıyor.

Yeni hükümet yemin edene kadar görevde kalacak olan mevcut hükümet, ülkenin işleyişini sürdürmekten ve acil güvenlik meselelerini yürütmekten sorumlu.

Ancak mevcut parlamento yetkisi bulunmayan hükümetin, özellikle önemli kararlar konusunda itidalli davranması bekleniyor.

GELECEK HÜKUMETTEN OPERASYON UYARISI

Eisenkot, Çarşamba günü Netanyahu’ya gönderdiği mektupta, Başbakan’a "Knesset’in (İsrail Meclisi) güvenini kazanan yeni bir hükümet yemin edene kadar bekleyebilecek tehlikeli adımlardan" kaçınması çağrısında bulundu.

Eisenkot mektubunda, "Ertelenemeyecek doğrudan ve acil bir tehdit bulunmaksızın güvenlik güçlerinin konuşlandırılması, İsrail demokrasisi ve kamuoyunun devlet kurumlarına olan güveni üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir." uyarısını yaptı.

Seçimlerden önce de muhalefet liderleri, Netanyahu’nun İsrail’i savaşa sürüklemek amacıyla İran’a yönelik bir askeri operasyon başlatabileceği uyarısında bulunmuştu.

Yisrael Beiteinu lideri Avigdor Lieberman, 26 Ekim’de yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun güvenlik şeflerine İran’ın İsrail’e saldırısını kışkırtabilecek adımlar atmaları yönünde baskı yaptığına dair şüphelerin soruşturulması için Başsavcı Gali Baharav-Miara’ya başvurduğunu belirtmişti.

Lieberman, Çarşamba günü X platformundan yaptığı paylaşımda ise, "Geçici bir hükümet, parlamento denetimi ve tüm güvenlik yetkililerinin tam mutabakatı olmaksızın İsrail'i savaşa sürükleyebilecek kararlar alma yetkisine sahip değildir." ifadelerini kullandı.

BİBİ VE TRUMP'IN ARASI BOZUK

Ynet haber sitesi Pazartesi günü, İsrail Başbakanı ile Başkan Donald Trump arasında hafta sonu gergin geçtiği öne sürülen bir telefon görüşmesi yapıldığını bildirdi.

Haberde görüşmenin İran odaklı olduğu, Netanyahu’nun Tahran yönetimine karşı askeri eylemlere yeniden başlanması için baskı yaptığı, Trump’ın ise diplomatik yaklaşımın sürdürülmesinden ve İran ile müzakerelerin devam etmesine izin verilmesinden yana tavır aldığı aktarıldı.

Netanyahu’nun ofisi görüşmenin gergin geçtiği iddiasını yalanladı. Ancak uluslararası basın görüşmede seslerin yükseldiğini aktardı.

Netanyahu ise Salı günü Knesset’te yeni üyelerin yemin töreni sırasında yaptığı konuşmada, İsrail’in İran’a saldırmaması yönünde yaklaşan baskılara dikkat çekti.

Netanyahu konuşmasında, "Yakında, nükleer silahlara sahip bir İran'ı ve bizi yok etmeye çalışan bir terör rejiminin varlığını sürdürmesini kabul etmemiz yönünde uluslararası baskıyla karşı karşıya kalacağız." dedi.

EİSENKOT'UN UYARISINI REDDETTİ

Netanyahu ve ekibi, Eisenkot’un geçiş dönemindeki askeri eylemlere ilişkin uyarısına karşı çıktı.

Savunma Bakanı Israel Katz, brifing sırasında yaptığı açıklamada kendisinin, Netanyahu’nun ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in İran tehdidi konusunda aynı görüşte olduğunu ve tam koordinasyon içinde hareket ettiklerini bildirdi.

Katz, Perşembe sabahı yaptığı açıklamada da hükümetin orduya Gazze, Lübnan, Suriye veya Batı Şeria’da operasyon talimatı vermek için muhalefetin onayına ihtiyaç duymadığını belirtti.

Katz, İran’a ilişkin olarak ise, "Orduyla tam koordinasyon içinde kararlılık ve sağduyu gösterdik ve bu durum ihtiyaç duyulacak adımlara göre devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.