İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklamasında, Likud liderliğinde ve kendi yönetiminde geniş tabanlı bir ulusal hükümet kurulmasını istedi. İslamcı partilerin desteğine dayanan bir koalisyonun ise İsrail'in güvenliğini ve varlığını tehdit edeceğini savundu.

Netanyahu, İsrail'in dışarıdan İran ve onun uzantıları, içeriden ise terörü desteklemekle suçladığı İslamcı partiler tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Bu partilerin İsrail'in Yahudi kimliğini silmeye ve ülkenin kendisini savunma yeteneğini elinden almaya çalıştığını iddia etti.

SOL BLOĞA AZINLIK HÜKÜMETİ SUÇLAMASI

Kurulmasını istediği hükümetin kapsamını anlatan Netanyahu, "Likud’un liderliğinde, benim yönetimimde, ulusal bloğun tüm bileşenlerini ve katılmak isteyen tüm Siyonist partileri içeren geniş bir ulusal hükümet" ifadesini kullandı.

Bu çağrıyı seçim kampanyasında ve iki gün önce de yaptığını belirten Netanyahu, sol blok liderlerini dar bir azınlık hükümeti kurmaya çalışmakla suçladı. Söz konusu hükümetin terör destekçilerine dayanacağını öne süren Netanyahu, sol blok liderlerinin geniş bir ulusal hükümet kurulmasını engellemek için imkansız şartlar ileri sürdüğünü ve siyasi çıkarlarını ulusal çıkarların önüne koyduğunu savundu.

SEÇİMLERE DIŞ MÜDAHALE İDDİASI

Netanyahu, yabancı devletlerin İsrail'deki seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla büyük miktarda para harcadığına dair ciddi şüpheler bulunduğunu da öne sürdü.

Seçim Komisyonu Başkanı Yargıç Solberg'in Şabak'a güvenlik soruşturması başlatma talimatı verdiğini aktaran Netanyahu, Solberg'in soruşturmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini belirttiğini söyledi.

Netanyahu, "Gerçeğin tamamına, hiçbir şeyin örtbas edilmeden ve gecikme olmaksızın ulaşılmalıdır. Seçimlerin temizliği, demokrasinin temelidir" dedi.