Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna Gazze’de işgal altında tutulan alanların yüzde 70’e çıkarılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Vadi Konferansı isimli etkinlikte konuşan Netanyahu, İsrail’in Gazze’deki askeri varlığını genişletmeye devam edeceğini belirtti. Daha önce işgal edilen alan oranının yüzde 60’a çıkarıldığını açıklayan Netanyahu, yeni hedefin yüzde 70 olduğunu ifade etti.

Öte yandan Netanyahu, ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırıların süreceğini belirterek, İsrail kara birliklerinin Litani Nehri’nin kuzeyine geçtiğini söyledi. Netanyahu, “Şimdi Beyrut’a saldırdık, dün Sur’a saldırdık. Çok daha sert saldıracağız” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun son günlerde Beyrut’un güneyindeki Şuveyfet bölgesi ile Sur kent merkezi ve çevresine yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Gazze’de ise İsrail ordusunun yardım kuruluşlarıyla paylaştığı haritalarda yeni güvenlik sınırları oluşturduğu ve Filistinlilerin daha dar alanlara sıkıştırıldığı öne sürüldü. Buna göre Gazze Şeridi’nin önemli bölümünün İsrail kontrolüne geçtiği belirtiliyor.