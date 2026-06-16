İsrail'in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından toplanan güvenlik kabinesinde İran ve Lübnan'a ilişkin gelişmeler masaya yatırıldı.

TRUMP'IN İSTEĞİ ÜZERİNE DURDURULDU

Toplantıda, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Omer Tischler'in, Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a düzenlenmesi planlanan hava saldırısını ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine son dakikada durdurduğunu doğrulaması üzerine gerginlik yaşandı.

'BİZİ TRUMP'IN ÖNÜNDE UTANDIRDI'

Habere göre Netanyahu, Zamir'i kabine üyelerinin önünde eleştirerek Tischler'in açıklamasının yanlış olduğunu savundu. Netanyahu, "İsrail’in birliğine zarar verdi ve bu durum bizi Trump'ın önünde utandırdı" ifadelerini kullandı.

AYRINTILARA YER VERİLMEDİ

Kanal 12'nin haberinde, güvenlik kabinesindeki görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin başka bir bilgiye yer verilmedi.