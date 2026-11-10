İsrail'de yayın yapan 103 FM radyosuna konuşan Hefetz, Netanyahu'nun başbakanlık görevini kaybederek muhalefet sıralarına geçme ihtimalinden korktuğunu söyledi. Eski danışman, "Netanyahu'nun iktidarı kaybetmekten korktuğunu ve yaşadığı bu panik halinin, aldığı kararlarda temel faktör olduğunu" kaydetti.

‘İŞLER ONUN İÇİN HİÇ DE KOLAY OLMAYACAK’

Netanyahu'nun başbakanlık koltuğundan ayrılmasının yalnızca siyasi bir görev değişikliği olmayacağını belirten Hefetz, bunun günlük yaşamında da önemli farklılıklara yol açacağını dile getirdi. Eski danışman, "Evinde işler onun için hiç de kolay olmayacak" ifadesini kullandı.

Hefetz, Netanyahu'nun mevcut görevinden kaynaklanan güvenlik ve ulaşım ayrıcalıklarını kaybetmesi ihtimaline de değindi. Gadi Eisenkot'un korumalar eşliğinde dolaşması, helikopter ve Zion Wing uçağıyla seyahat etmesi gibi imkanlara dikkat çeken Hefetz, Netanyahu'nun muhalefet sıralarında oturmayı kabullenip kabullenemeyeceğini sorguladı.

'BU ÜÇÜ ÖFKEDEN PATLAYACAK'

Netanyahu'nun eşi Sara ve oğlu Yair ile ilişkilerine de değinen eski danışman, aile üyelerinin iktidar kaybına nasıl tepki verebileceğine ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

Hefetz, Netanyahu, Sara ve Yair'i kastederek, "Bu üçü en basit ifadeyle (öfkeden) patlayacak. Bu, onlar için (İsraillilerin) esir alınıp Gazze'ye götürülmesinden bile daha kötü" dedi.

Başbakanlık ofisindeki iletişim trafiğine ilişkin de konuşan Hefetz, Netanyahu'nun ailesinden sürekli telefon aldığını öne sürdü. Eski danışman, "Her beş saniyede bir telefon geliyor ve hepsi de Yair ve Sara'dan aynı mesajı taşıyor" ifadelerini kullandı.

İKTİDARI KAYBETMESİ YARGI SÜRECİNİ DE ETKİLEYEBİLİR

Netanyahu'nun siyasi gücünü yitirmesinin devam eden yargı süreçlerine de yansıyabileceğini savunan Hefetz, başbakanlık görevinden ayrılması halinde mahkeme duruşmalarına katılım konusunda daha sıkı bir uygulamayla karşılaşabileceğini ileri sürdü.

Hefetz, bu ihtimalin Netanyahu'nun hayatında büyük bir değişim yaratacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bunun hayatında ne kadar köklü bir değişikliğe yol açacağının farkında mısınız? Şu anda (Netanyahu'nun avukatı) Amit Hadad'ın süreci dilediği gibi yönetmesine izin veren Bölge Mahkemesi hakimleri, onu her duruşmaya katılmaya zorlayacak. Hakimler ipleri tamamen ellerine alacak ve Netanyahu kendisini her gün orada, mahkeme salonunda otururken bulacak."

EISENKOT İHTİMALİ NETANYAHU'NUN HESAPLARINI ETKİLEYEBİLİR

Eski danışman, Netanyahu'nun muhalefet liderlerinden Gadi Eisenkot'un hükümet kurma ihtimaline yaklaşmasının siyasi dengeleri değiştirebileceğini de söyledi. Hefetz'e göre bu gelişme, Netanyahu'yu bazı tavizler vermeye zorlayabilir.

Netanyahu'nun birlik hükümeti kurulması yönündeki çağrısını da değerlendiren Hefetz, bu girişimin arkasında Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerle kurulan siyasi ittifakı koruma hedefinin bulunabileceğini savundu. Söz konusu ortaklığın, Netanyahu'nun 2015'ten bu yana siyasi gücünü sürdürmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Hefetz ayrıca Eisenkot'un siyasi açıdan kolay yönlendirilebilecek bir isim olmamasının Netanyahu açısından ayrı bir endişe kaynağı olduğunu öne sürdü.