İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ve ismi "Y" olarak açıklanan eski bir konut çalışanı, Batı Kudüs'teki başbakanlık konutunda görev yaptığı dönemde yaşananlara dair çarpıcı iddialarda bulundu. Eski çalışan Y; Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun kendisine ve diğer personele kötü muamele ettiğini, Doğu kökenli Yahudi (Mizrahi) ile yabancı çalışanlara ikinci sınıf insan muamelesi uyguladığını öne sürdü.

FİZİKSEL ŞİDDET VE İRKÇI MUAMELE İDDİALARI

Temizlik standartlarını beğenmediği gerekçesiyle Sara Netanyahu tarafından üç kez sert şekilde itildiğini savunan Y, otistik bir oğlu olduğunu ve Sara Netanyahu'nun kendisine "Ben ülkenin baş psikoloğuyum, sen ise otistiksin" şeklinde hakaret ettiğini açıkladı. Y, Afrikalı kadın bir çalışanın konuta girerken kıyafetlerini değiştirmeye zorlandığını, su molası vermesine izin verilmediğini ve kendisine son kullanma tarihi geçmiş yemeklerin verilmesi yönünde talimat verildiğini aktardı.

TAKINTILI VE İSTİFÇİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Sara Netanyahu'nun temizlik konusunda aşırı talepkâr, takıntılı ve istifçi olduğunu iddia eden eski çalışan Y, konuttaki 400 çift ayakkabının, yemek takımlarının ve yerlerin ıslak ve bebek mendilleriyle temizletildiğini öne sürdü. Y, kırılan bardakların veya ek temizlik gerektiren durumların ücretlerinin personelden talep edildiğini, Başbakan'ın çöpe attığı eşyaların bile tek tek incelendiğini dile getirdi.

OĞLU YAİR NETANYAHU DA ŞİDDETLE SUÇLANDI

İddiaların hedefinde yalnızca Sara Netanyahu yer almadı. Eski çalışan Y, çiftin oğlu Yair Netanyahu'nun da çarşaflarının yıkanmadığı bahanesiyle kendisini iterek fiziksel şiddet uyguladığını kaydetti. Y ayrıca, çalışan haklarına aykırı biçimde uzun süre fazla mesai yapmaya zorlandığını ifade etti.