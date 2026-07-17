İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ailesine yönelik devlet korumasının kapsamı ve süresi uzatıldı. Adalet Bakanı Yariv Levin başkanlığındaki Şin-Bet’ten (Şabak) Sorumlu Bakanlar Komitesi, Başbakan Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’ya ömür boyu, çocukları Yair ve Avner Netanyahu’ya ise 5 yıl boyunca iç istihbarat teşkilatı tarafından koruma sağlanması yönündeki kararı onayladı.

İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, istihbarat servisinin çekincelerine rağmen alınan bu karar, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Başbakan Netanyahu’nun ailesi için koruma süresinin uzatılması talebine başlangıçta karşı görüş bildiren Şin-Bet, Başbakan'ın yoğun baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Sürecin sonunda Şin-Bet Direktörü David Zini, Başbakan'ın talebi doğrultusunda ailenin koruma süresinin uzatılması yönünde komiteye resmi başvuruda bulundu ve bu talep onaylandı.

İsrail basını, Netanyahu’nun 27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimleri kaybetmesi durumunda bile ailesinin devlet koruması altında kalmasını güvence altına almak amacıyla bu yönde bir baskı uyguladığını kaydetti.

Diğer yandan, söz konusu komitenin geçen yıl da bazı İsrailli bakanların yurt dışındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik kararlar aldığı hatırlatıldı.