İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ayın başında İran'a yönelik yeni bir askeri harekat planladı.

Financial Times gazetesinin konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail ordusu 10 Ekim hafta sonunda İran'daki nükleer tesisleri, rejim unsurlarını ve enerji santralleri de dahil olmak üzere sivil altyapıyı hedef alan saldırılar düzenlemeye hazırdı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde çatışmaların yeniden fitillenmesine itiraz etti.

İran'ın savaşın sürmesi durumunda çatışmaların boyutunu büyütmeye yemin ettiği bir dönemde alınan bu karar belirleyici oldu.

ÇOK DAHA ŞİDDETLİ OLACAKTI

FT'ye konuşan kaynaklar, planlanan saldırıların ABD ve İsrail'in 2025 şubat ayında gerçekleştirdiği ortak operasyonlardan daha yoğun olacağını ifade etti.

ABD'nin bu saldırılara fiilen katılıp katılmayacağı netlik kazanmazken, bir kaynak operasyonların önümüzdeki haftalarda yeniden gündeme gelmesinin "olanaksız bir senaryo olmadığını" belirtti.

İsrail'in daha önce vurulmamış sivil altyapı unsurlarını da içeren yeni bir hedef listesi hazırladığı bildirildi.

Bir diğer kaynak ise İsrail ordusunun ay başındaki hazırlıklarının bir müzakere taktiği olabileceğini ve çatışmaları yeniden başlatma konusundaki nihai kararın Trump'a ait olduğunu vurguladı.

Gazetenin ulaştığı Pentagon yetkilileri ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

HEGSETH VE NETANYAHU NE KONUŞTU?

Haberde, söz konusu planın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e gerçekleştirdiği gizli ziyaretin ve Netanyahu ile "bölgedeki tehditler" üzerine yaptığı görüşmenin iki gün sonrasında gündeme geldiğine dikkat çekildi.

Netanyahu'nun saldırı için bastırdığı yönündeki iddiaların son haftalarda ilk kez duyulmadığı vurgulandı.

Kanal 12 de geçen hafta Netanyahu'nun İsrail'deki 27 Ekim seçimleri ve ABD'deki 3 Kasım ara seçimleri öncesinde operasyon başlatılması için Trump'ı ikna etmeye çalıştığını duyurmuştu.

Trump 9 Ekim'de Washington'ın ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın, İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in ABD'li muhataplarına böylesi bir saldırının İsrail seçimlerinin ertelenmesine neden olabileceğini ilettiği yönündeki iddiaların ardından gelmesi dikkat çekti.

Tel Aviv yönetiminin, ABD öncülüğündeki bir saldırıya İran'ın İsrail topraklarına yönelik yoğun füze atışlarıyla karşılık vereceği değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.