Netanyahu, konuşmasında ünlü tarihçi Will Durant’ın "Medeniyetin Hikayesi" eserindeki tezlerine atıfta bulunarak çarpıcı bir kıyaslamada bulundu. Saf ahlakın savaş meydanında tek başına yeterli olmadığını öne süren Netanyahu, "Sadece ahlaklı olmak yetmez, sadece haklı olmak yetmez. İsa Mesih'in Cengiz Han'a karşı hiçbir avantajı yoktur," ifadelerini kullandı.

"KÖTÜLÜĞÜ YENMEK İÇİN ACIMASIZLIK ŞART"

Hamas ve bölgedeki diğer unsurlara karşı yürütülen askeri operasyonlara değinen İsrail Başbakanı, etik değerlerin arkasında mutlaka bir güç ve kararlılık olması gerektiğini vurguladı. Netanyahu, "Eğer yeterince güçlü, yeterince acımasız ve yeterince kudretliyseniz, kötülük iyiliğin üstesinden gelecektir" diyerek, iyiliğin ayakta kalması için "güce" ihtiyaç duyduğunu savundu.

İRAN'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hazreti İsa ile Cengiz Han’a ilişkin ifadelerinin, "İsa Mesih’e karşı küçümseme içerdiğini" ifade etti.

Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun dünkü açıklamasında Hazreti İsa ve ve Cengiz Han hakkındaki ifadelerine değindi.

İranlı Bakan paylaşımında, "Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Hristiyanların iyi niyetine bu kadar bağımlı bir lider için, Netanyahu’nun İsa Mesih’e karşı sergilediği küçümseme dikkat çekicidir.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu hakkında, insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldığına işaret eden Erakçi, "Bölgenin gördüğü en acımasız katliamcısı olan Cengiz Han'a yönelik dizginsiz övgüleri ise aranan bir savaş suçlusu olarak kendisinin mevcut statüsüyle örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu dünkü konuşmasında, ABD-İsrail'in İran'a ve bölgedeki diğer ülkelere savaşına ilişkin Hazreti İsa'yı Cengiz Han ile kıyaslayarak, "İsa Mesih'in Cengiz Han'a karşı hiçbir üstünlüğü yok. Yeterince güçlü, acımasız ve kudretliyseniz, kötülük iyiliğin üstesinden gelir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanının yorumuna sosyal medyada başta Müslümanlar ve bazı Hristiyanlar tepki göstermişti.

FLİSTİNLİ BAŞPİSKOPOS'TAN TEPKİ

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hazreti İsa hakkındaki sözlerini “alaycı ve Hristiyanlara hakaret edici” şeklinde nitelendirerek reddetti.

Başpiskopos Hanna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsa Mesih hakkında yapılan alaycı sözler, Hristiyanlara, Hristiyan inancının değerlerine ve bu dünyadaki yüce mesajına hakarettir.” dedi.

Bu yaklaşımı “kışkırtıcı” şeklinde niteleyen Hanna, “Bu tutumu tamamen reddediyor ve kınıyoruz. Bu sadece inancımıza saldırmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm insani değerleri de hiçe sayıyor.” ifadelerini kullandı.

Hanna, söz konusu açıklamaların ötesinde sahadaki uygulamalara dikkati çekerek, “Bu açıklamaların ciddiyetine rağmen daha da acı verici olan, işgalcilerin sahada yürüttüğü sistematik eylemlerdir.” değerlendirmesinde bulundu.

Başpiskopos Hanna, “Açıklamalar kışkırtıcı ancak sahadaki eylemler çok daha tehlikeli.” diyerek şunları kaydetti:

“Gazze saldırıların ağırlığı altında kanamaya devam ediyor, Batı Şeria boğucu bir kuşatma altında acı çekiyor ve Kudüs kabul edilemez Yahudileştirme politikalarına tanıklık ediyor.”

Kutsal mekanlara yönelik ihlallere dair ise Hanna, “Kutsal yerlere ve dini sembollere saldırmak, varlığımızı ve topraklarımızı hedef alan acımasız işgal politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu politikalara karşı kararlılığımız, tüm saldırı ve dışlama girişimlerine verilecek en güçlü cevaptır.” ifadelerini kullandı.

Hanna, “Sadece saldırgan sözleri değil bu kutsal topraklarda insan onurunu ve haklarını hedef alan her türlü eylemi de reddediyoruz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, “Bu dünyada ahlaklı, adil veya haklı olmak yeterli değil." diyerek, "Tarih, İsa’nın Cengiz Han’dan daha üstün olmadığını kanıtlıyor.” şeklindeki bir metinden alıntı yapmıştı.

Netanyahu, “Yeterince güçlü, acımasız ve etkiliyseniz, kötülük iyiliğin, saldırganlık da ılımlılığın üstesinden gelebilir.” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamalar sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı tepki ve kınama mesajları paylaşmıştı.

Bazı kullanıcılar bu ifadeleri İsrail’in mevcut politikalarına gerekçe olarak yorumlarken, bazıları ise Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluğun zamanla adaletsizlikler nedeniyle çöktüğünü hatırlattı.