İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur üssüne olan saldırısı sadece Türkiye, ABD ve Suriye'de değil, İsrail'de bile endişe ve öfkeye neden oldu. İsrail muhalefeti Netanyahu'nun bu saldırısı sebebiyle hükümete yüklendi.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu’nun Türkiye ile gerilimi bilinçli şekilde artırmasının İsrail’in güvenliğinden ziyade siyasi geleceğiyle ilgili olduğunu belirterek, izlenen politikayı “pervasızca ve aptalca” olarak nitelendirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmelerde bulunan Barak, Netanyahu’nun Türkiye politikasının ekim ayındaki seçimlere kamuoyunda endişeyi artıracak bir dizi güvenlik gerilimiyle girme amacı taşıdığı izlenimini verdiğini kaydetti.



Türkiye’nin İran veya Beşar Esad yönetimindeki Suriye olmadığını vurgulayan Barak, Ankara ile yaşanan sorunların ABD ile koordineli yürütülecek gizli diplomatik temaslarla çözülebileceğini, hafifletilebileceğini veya ertelenebileceğini ifade etti.

Barak ayrıca, Netanyahu'nun tutumunun bölgedeki ve dünyadaki az sayıdaki müttefiki ciddi biçimde endişelendirdiğini ve verilen zararların telafisinin uzun zaman alacağını belirtti.

Öte yandan İsrail'deki muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da X hesabından yaptığı paylaşımda, Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırıyı "küstah ve tehlikeli" bir hamle olarak kaydetti.

Golan, söz konusu saldırının Türkiye ile gerilimi yükselttiğini ve ABD ile çatlağı derinleştirdiğini vurgulayarak, Netanyahu'nun "aşırı ve güvenilmez" bir aktör olduğunu ve kendisiyle istikrarlı bir bölge inşa edilemeyeceğini aktardı.