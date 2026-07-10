İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en büyük oğlu Yair Netanyahu ismini değiştirdi. Söz konusu yasal isim değişikliği, ülkedeki resmi kurumların kayıtlarında tespit edildi.

İsrail muhalif baısını Haaretz gazetesinin vergi belgelerine dayandırdığı haberine göre, Netanyahu resmi olarak "Yonatan Hun" ismini aldı.

Haberde, Netanyahu'nun 2026 yılına ait İsrail vergi kayıtlarının yeni ismiyle doldurulduğu, ancak bu belgelerdeki kimlik numarası ile adres bilgilerinin, doğum adıyla beyan edilen 2024 yılı vergi kayıtlarıyla tamamen aynı olduğu belirtildi.

İsrail'deki mevcut yasal düzenlemelere göre, resmi isim değişiklikleri yapıldıktan sonra 7 yıl boyunca geri alınamıyor.

ADINI BASKILARDAN DOLAYI MI DEĞİŞTİRDİ?

Netanyahu'nun bu yeni ismi kimlik amacıyla mı kullanacağı yoksa değişikliği başka nedenlerle mi yaptığı henüz bilinmiyor.

Sosyal medya kullanıcıları, yeni ismiyle Hun'un adını baskı sebenbiyle değiştirmiş olabileceği üzerinde durdu. Netanyahu ailesi ise yorum yapmadı.

Öte yandan, kendisinin sosyal medya hesaplarında orijinal adını kullanmaya devam ettiği görüldü.

Oğul Netanyahu'nun düzenli olarak sosyal medyada eleştirildiği, yurt dışında tepkilere maruz kaldığı biliniyor.