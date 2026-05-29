İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'deki barışa açıkça meydan okudu. Netanyahu, ordusuna Gazze Şeridi'nin en az yüzde 70'ini kontrol altına alma talimatı verdi.

Televizyonda yayınlanan bu açıklama, İsrail'in Gazze'de Hamas'a ve Lübnan'da Hizbullah'a karşı operasyonlarını artırdığı bir dönemde geldi.

İsrail güçleri son günlerde düzenlenen bir hava saldırısında üst düzey bir Hamas komutanını öldürdü ve Lübnan'ın güneyinde daha fazla toprak ele geçirdi.

Batı Şeria'daki bir yerleşim yerinde konuşan Netanyahu, askeri hedeflerini "Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz ve Gazze Şeridi topraklarının yüzde 60'ını kontrol ediyoruz. Benim talimatım ise öncelikle yüzde 70'e ulaşmak ve işe bununla başlamaktır" olarak açıkladı.

Geçen yıl yürürlüğe giren, Hamas ve İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına göre İsrail güçleri Gazze'de "Sarı Hat" olarak bilinen bölgeye çekilmişti.

Bu durum İsrail'in bölgenin yaklaşık yüzde 53'ünü kontrol etmesini sağlıyordu. Anlaşmanın bir sonraki aşamasında İsrail askerlerinin kademeli olarak geri çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılması planlanıyordu.

Ancak müzakereler ilerlemedi ve İsrail bölgedeki hakimiyetini istikrarlı bir şekilde genişletti. Bu genişleme iki milyonluk Gazze halkını giderek küçülen bir toprak parçasına sıkıştırdı.

Bu esnada Gazze halkı açlık ve yoklukla mücadele ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığına göre ateşkesin başladığı geçen Ekim ayından bu yana düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail ise aynı dönemde dört askerinin öldüğünü belirtti.

İsrailli yetkililer, "yeni bir saldırıyı önlemek için Gazze içinde bir tampon bölge oluşturulacağını" söyledi.