İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma öncesinde New York’ta protesto gösterisi düzenlendi.
Gösteride yüzlerce kişi BM Genel Merkezi yakınında toplanırken göstericiler, Netanyahu’nun tutuklanması ve Gazze’deki saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Eylem sırasında protestocuların BM çevresindeki ana yollardan birini trafiğe kapatması üzerine polis müdahalede bulundu.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Polisin yolu açma uyarısına uymayan çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ile Emmy ödüllü oyuncu Hannah Einbinder da yer aldı.
Aktör Elliot Page ve eski ABD askeri Chelsea Manning'in de gösteriye katıldığı görüldü.
SALONDA DA PROTESTO EDİLDİ
Bu arada Netanyahu’nun Genel Kurul’daki konuşması esnasında da salonda protesto yaşandı.
Çok sayıda heyet, İsrail Başbakanı kürsüye çıktığında salonu terk etti.