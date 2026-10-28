İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sonuçlar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarını kaybedebileceğini gösterdi.

Anketlere göre muhalefet bloğu da, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu da 51 sandalye kazanacak. Arap partileri ise 18 koltuk elde edecek, ancak 2 taraf da hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamadı.

İsrail'de seçimlere rekor katılım

İsrail Merkez Seçim Komitesi verilerine göre, saat 20.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 77,7'e ulaştı.

Bu oran, 1988'den bu yana aynı saat diliminde kaydedilen en yüksek katılım oldu.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin katılım oranının da yüzde 80'e yükseldiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte Arap partilerinin Meclis'teki sandalye sayısı ve hükümet kurma sürecindeki etkisi öne çıktı.

Netanyahu'nun partisi kaç sandalye kazandı?

İsrail devlet televizyonu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin 27 sandalye kazanması bekleniyor.

Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nin ise 21 sandalyeyle ikinci sırada yer aldığı tahmin ediliyor.

Muhalefet bloğunda Birlikte Listesi'nin 13, Demokratlar Partisi'nin 9 ve İsrail Evimiz Partisi'nin 8 sandalye kazanması öngörüldü.

İktidar bloğundaki Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partilerinin 6'şar, Yahudi Gücü Partisi'nin 7, Dini Siyonizm Partisi'nin ise 6 sandalye kazanacağı tahmin edildi.

Bu dağılıma göre muhalefet önde görünse de hükümet kurmak için gerekli çoğunluk henüz sağlanamadı.

Arap partileri belirleyici olacak

İlk sonuçlara göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin toplam 18 sandalye kazanması bekleniyor.

Hadash, Ta'al ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste'nin 11, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi'nin ise 7 sandalye alacağı tahmin ediliyor.

İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için 120 sandalyenin en az 61'ine ihtiyaç duyuluyor.

Bu nedenle Arap partilerinin tutumu ve diğer partilerle yapılacak koalisyon görüşmeleri, yeni hükümetin oluşumunda etkili olabilir.

Netanyahu ve muhalefetten ilk açıklamalar

Netanyahu, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada resmî sonuçları beklediklerini belirterek sağ siyasete birlik çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı, "Siyonist çoğunluk aklını başına toplamalı ve birleşmeli" dedi.

Muhalefet lideri Gadi Eisenkot ise ilk sonuçların Netanyahu hükümetine duyulan güvensizliği gösterdiğini savundu. Eisenkot, hükümeti değiştirmek ve yeni bir yönetim kurmak için harekete geçeceğini açıkladı.

Eski Başbakan Yair Lapid de Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun ağır bir yenilgi aldığını ileri sürdü.

Netanyahu seçimi kaybetti mi?

İlk sandık çıkış anketlerine göre muhalefet bloğu önde bulunuyor, ancak Netanyahu'nun iktidarı kesin olarak kaybettiğini söylemek için henüz erken.

Hiçbir blok 61 sandalyeye ulaşamadığı için yeni hükümetin kim tarafından kurulacağı, kesin sonuçlara ve koalisyon görüşmelerine bağlı olacak.