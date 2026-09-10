İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai ile birlikte Şeyh Dağı’ndaki İsrail askerleriyle bir araya geldi.

'TÜM ALANI KONTROL EDİYORUZ'

Ziyaret sırasında video mesaj yayımlayan Netanyahu, “Hermon Dağı’ndan Yermuk Nehri’ne ve buradan Akdeniz’e kadar tüm alanı kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, bölgede halen tamamlanması gereken görevler bulunduğunu söyledi.

'İRAN REJİMİNİ YENMEYE ÇOK YAKINIZ'

Netanyahu, İsrail’in öncelikli hedeflerinden birinin İran yönetimini yenmek olduğunu savundu. Bu hedefe ulaşmaya “çok yakın olduklarını” ileri süren Netanyahu, İsrail’in bölgedeki faaliyetlerinin süreceği mesajını verdi.

ÜRDÜN VE SURİYE’DEN İSRAİL’E TEPKİ

Netanyahu’nun Suriye topraklarına gerçekleştirdiği ziyaret Ürdün ve Suriye’nin tepkisini çekti.

Ürdün yönetimi, İsrail Başbakanı’nın işgal altındaki Suriye topraklarına girişini “yasa dışı” olarak nitelendirerek, ziyareti Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olarak değerlendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da Netanyahu’nun Şeyh Dağı’na gitmesini kınadı. Açıklamada, ziyaretin Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik “provokatif bir adım” olduğu belirtildi.

'İSRAİL SORUMLU TUTULACAK'

İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırı ve ihlallerinin bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanışa yol açtığı ifade edilen açıklamada, yaşanabilecek sonuçlardan İsrail’in sorumlu tutulacağı vurgulandı.

Şam yönetimi ayrıca Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası kuruluşlar ve etkili ülkelere çağrıda bulunarak İsrail’in saldırılarının durdurulması ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na geri dönülmesi için sorumluluk alınmasını istedi.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP ŞEYH DAĞI

Suriye’nin Kuneytra vilayetinde, Golan Tepeleri yakınında bulunan Şeyh Dağı, Suriye-İsrail temas hattına yakın konumu nedeniyle stratejik öneme sahip. Bölge, askeri ve güvenlik açısından kritik noktalar arasında gösteriliyor.

İsrail, 1967’den bu yana Şeyh Dağı’nın bazı kesimlerini işgali altında tutuyor.