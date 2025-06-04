The Jerusalem Post’un haberine göre, salı günü Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde yapılan çapraz sorguyu “bir şaka” olarak nitelendiren Netanyahu, Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve iş adamı James Packer’dan 195 bin dolar değerinde pahalı puro ve şampanya ile eşi Sara için 3 bin 100 dolarlık mücevher aldığı iddialarıyla karşı karşıya.

Savcı Yonatan Tadmor’un sorularına büyük oranda “hatırlamıyorum” yanıtını veren Netanyahu, “Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile,” diyerek savunmasını yaptı.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında “rüşvet, emanete ihanet ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla üç ayrı dosya için dava açılmasını talep etmişti.

“1000”, “2000” ve “4000” numaralı dosyalar olarak bilinen bu davalar kapsamında Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olan Netanyahu, ilk duruşmasına 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde çıkmış, 10 Aralık 2024’te ise Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde ifade vermişti.

Dava süreci, İsrail kamuoyunda ve uluslararası alanda yakından takip ediliyor.