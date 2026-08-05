İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kudüs'te Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in ailesine ait naaşların defin töreninde konuşan Netanyahu, İran'ın nükleer silah kapasitesine ulaşmasını önlemeye kararlı olduklarını söyledi.

‘ENGELLEMEKTE KARARLIYIM’

Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın nükleer silah geliştirme yönündeki açıklamalarına karşılık olarak, "İsrail Başbakanı olarak İran'ın nükleer silah edinmesini engellemekte kararlıyım" ifadelerini kullandı.

‘İSRAİL'İN VARLIĞI MÜZAKERE KONUSU DEĞİL’

ABD'nin İsrail'in en önemli müttefiklerinden biri olduğunu belirten Netanyahu, Washington yönetimiyle ilişkilerin güçlü olduğunu vurguladı.

Ancak İsrail'in güvenliği konusunda taviz vermeyeceklerini dile getiren Netanyahu, "İsrail'in varlığının müzakere konusu olmadığını ve güvenliğimizi, geleceğimizi korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu açıkça belirtmek istiyorum" dedi.

‘GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR’

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD ile İran arasındaki temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların "çok iyi görüşmeler yürüttüğünü" ifade etmişti.

Trump, sürecin sonucunun önemli olduğunu belirterek, "Önemli olan tek şey eyleme geçilmesi. Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.