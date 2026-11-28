İsrail basınında yer alan haberlere göre, Kanal 12 televizyonu Netanyahu'nun kabineyi pazar günü toplayacağını duyurdu. Toplantının, İsrail hükümetine Gazze anlaşmasının hayata geçirilmesi yönünde uluslararası baskının devam ettiği bir dönemde yapılacağı belirtildi.

İSRAİL ATEŞKES YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı çerçevesinde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmedi. Tel Aviv yönetimi saldırılarını sürdürürken Gazze'ye insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamaları da devam ettirdi.

Ateşkese rağmen bölgedeki işgal alanını genişleten İsrail'in, Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'inde kontrolü elinde bulundurduğu belirtildi.

NETANYAHU'YA PLANIN UYGULANMASI İÇİN BASKI

Temmuz ayında Barış Kurulu'nun, Gazze'deki yönetimin Filistinli teknokratik bir hükümete devredilmesi ve silahsızlandırma konularında Hamas ile uzlaşmaya vardığı bildirilmişti. Ancak Netanyahu, söz konusu mutabakatın hayata geçirilmesine yönelik adımları kabul etmemişti.

Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ile Barış Kurulu'nun da Netanyahu'ya 20 maddelik Gazze ateşkes planını uygulaması yönünde uyarılarda bulunduğu aktarılmıştı.

Pazar günü yapılması planlanan kabine toplantısında Gazze planının uygulanmasına ilişkin nasıl bir karar alınacağı merak konusu oldu.