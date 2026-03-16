SÖZCÜ TV ekranlarında "Yapay mı Gerçek mi?" programının sunucusu Deniz Türkeri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yayınlanan videolarını yorumladı. Videoların yapay zeka ile oluşturulduğunu söyleyen Türkeri, Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'de şunları söyledi:

"- Bu videoları ayırt etmemiz çok zor. Nasıl ayırt edeceğiz. Bunun özel programları var. Kare kare dediğimiz sistemlerle ilerliyoruz. Bunları saniye saniye kare kare izlediğimizde atlamaları görüyoruz."

"- Bu videolarda deepfake ve yapay zeka var. Ellerini gösteriyor. İsrail yazılım konusunda tecrübeli ama bu kadar amatör videoları nasıl üretiyorlar şaşkınlık verici. Kahveyi aldıktan sonra kahvedeki desene bakabiliriz. Bu desen dökülecek gibi olurken jelmişçesine dökülmüyor. Sonra bir yudum alıyor kahveden. Dudağındaki kahve lekesi saniyesinde kayboluyor. Bunları kare kare izlerken görüyoruz.

- Kendisi olabildiğince genç ve cildi farklı bir renk tonunda. Bu videoda yüzündeki yaşlılık detaylarını gizliyorlar. Burada baya 50 yaşında gözüküyor. Yapay zeka üzerine yapay zeka yaptığınız zaman cildiniz kusursuz olmaya başlıyor. Bunları hafta sonu programımızda da anlatacağız"