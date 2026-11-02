İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, 27 Ekim seçimlerinin ardından muhalefet lideri Gadi Eisenkot ile hükümet kurmak için uzlaşma aradığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre Netanyahu, Meclis Başkanı Amir Ohana’nın değiştirilmemesi şartıyla Eisenkot’un bloğuyla birlik hükümeti görüşmelerine başlayabileceği mesajını iletti.

KAN, Netanyahu’nun ekibi aracılığıyla Eisenkot’a ulaştırıldığı belirtilen mesajın diğer muhalif liderlere iletilmediğini öne sürdü.

Habere göre mesajda, Ohana’nın yerine başka bir ismin seçilmesi durumunda Netanyahu’nun birlik hükümeti görüşmesi yapmayacağı, bu yöndeki girişimler sürdükçe de görüşmelere başlanmayacağı belirtildi.

Likud’un bu koşulla ortak hükümet kurmaya yönelik çeşitli seçenekleri tartışmaya hazır olduğu aktarıldı.

MUHALEFET NE İSTİYOR?

Eisenkot, Arap partileri dahil Mecliste elde ettikleri milletvekili çoğunluğunu Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümete karşı derhal kullanacaklarını açıklamıştı.

İsrail basını, muhalefet bloğunun öncelikle Meclis Başkanı’nı değiştirme konusunda uzlaştığını belirtmişti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler de bu konuda muhalefete destek vereceklerini duyurmuştu.

KAN’ın aktardığına göre Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, 1 Kasım’da yapılan bir görüşmede Eisenkot’a, kendi partisinden Oded Forer’i Meclis Başkanı olarak önerdi.

Haberde Liberman’ın, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a başbakan olarak Eisenkot’u görmek istediğini söyleyeceği yönünde bir taahhütte bulunmadığı da ifade edildi.

Liberman’ın 2 Kasım’da muhalefet bloğundaki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ile görüşeceği belirtildi.

Kaynak haberde ayrıca, ABD ve İsrail’in İran’a saldırı başlatması durumunda muhalefetin birlik hükümeti için masaya oturmak zorunda kalabileceği değerlendirmesine yer verildi.

HİÇBİR BLOK 61 SANDALYEYE ULAŞAMADI

27 Ekim seçimlerinin kesinleşmemiş sonuçlarına göre Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu ise 48 milletvekili çıkardı.

Böylece iki blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamadı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise toplam 19 sandalye kazanarak Meclis aritmetiğinde kilit konuma geldi.

Kesin sonuçların 4 Kasım’a kadar açıklanması bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanı Herzog’un, hükümeti kurma yetkisini kime vereceğini belirlemek üzere liderlerle istişare görüşmeleri yapması öngörülüyor.