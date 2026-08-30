İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin Bet, Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun ABD'den İsrail'e acilen getirilmesinin nedenini açıkladı.

Şin Bet, Yair Netanyahu'ya yönelik "ciddi biçimde zarar verilmesi tehdidi" nedeniyle güvenlik ekibiyle iş birliği içinde tahliye kararlı verildiğini bildirdi.

'KAÇ' TALİMATI

ABD medyasından Newsmax kanalının aktardığına göre, Yair Netanyahu Florida'daki Miami'de bulunurken İran'ın suikast planının hedefinde olduğu değerlendirildi.

İsrail istihbaratının bu planı Arık 2025'te öğrendiği ve Amerikan makamlarının haberdar edildiği söylendi. Yair Netanyahu, süreç boyunca İsrailli güvenlik görevlileri tarafından korunuyor olsa da tehdidin seviyesi yüksek olduğu için derhal ayrılması talimatı verildi.

Tahliye işleminin hızı, Yair Netanyahu'nun kişisel eşyalarını bile yanına alamadan İsrail'e döndüğü detayıyla öne çıktı.

Olayın zamanlaması da dikkat çekti. Gelişme, Binyamin Netanyahu'nun İran'ın iki oğlundan birini hedef aldığını açıklamasından birkaç gün sonra yaşandı.

Şin Bet tehdidin kaynağını resmi olarak açıklamazken, ABD basınında öne sürülen İran bağlantısı İsrail makamları tarafından kamuoyuna açık şekilde teyit edilmedi.