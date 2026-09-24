İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye hareket etti. Netanyahu, ABD'ye yapacağı ziyarette konaklama yapmadan ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeden saatler içinde ülkesine dönecek.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Netanyahu'nun New York ziyaretini kısaltmasının ve konaklamadan vazgeçmesinin nedeni, sokak protestolarından duyulan endişe olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında, bir kanalizasyon kuyusundan 3 kişinin çıktığı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olayla ilgili yapılan açıklamada, "Bu olay da aynı kriterlere uyuyor, ancak NYPD, BM Genel Kurulu ve bölgenin hassasiyetini göz önünde bulundurularak federal ortaklarla birlikte ek güvenlik taramaları yürütüyor." denildi.

New York'ta, rögarlardan çıkan gizemli kişilerin görüntüleri haftalardır ABD basınında yer alıyor. New York Polis Departmanı (NYPD), son aylarda değerli eşyalar ve hurda malzemeler aramak için kanalizasyon sistemine giren kişilerin görüldüğünü açıkladı.