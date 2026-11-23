İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a "mümkün olan en kısa süre içinde" yeni saldırı talimatı vermeye ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, İran'a yeni saldırılar konusunda henüz nihai kararını vermedi. Washington yönetimi yetkilileriyle görüşen kaynakların, Trump'ın karar alma konusunda isteksiz olduğu izlenimini edindiği aktarıldı.

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varılamaması halinde 1 Ocak'tan sonra İran'a askeri saldırı emri verebileceğini söylemişti.

4 İLA 7 GÜNLÜK ORTAK SALDIRI İDDİASI

KAN, 19 Kasım'daki haberinde de Netanyahu'nun Washington'a 4 ila 7 gün sürecek ortak bir hava saldırısı için baskı yaptığını belirtmişti. Haberde bu baskının, ABD'nin yıl sonundan önce bölgedeki askeri varlığını azaltabileceği endişesiyle yapıldığı aktarılmıştı.

İsrail basını ise muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un hükümet kurma girişimlerini engellemeye çalıştığı belirtilen Netanyahu'nun, İran'a yeni saldırılar düzenlenmesi konusunda ısrarcı olduğunu yazmıştı.

Buna karşılık İsrail ordusunun komuta kademesinin, ABD ile tam koordinasyon sağlanmadan İran'a ilişkin bir adım atılmaması gerektiğini belirttiği aktarılmıştı. Komuta kademesinin ayrıca uzun süreli bir yıpratma savaşına sürüklenme tehlikesine karşı uyarıda bulunduğu bildirilmişti.