İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi ile Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi, koalisyon anlaşması imzalanması konusunda uzlaştı. İki partinin ortak açıklamasında, bakanlıkların paylaşımında da mutabakat sağlandığı ve Netanyahu hükümetinin sona erdirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Uzlaşı, Golan'ın Yashar Partisinin Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile yürüttüğü ulusal birlik hükümeti görüşmelerine tepki göstererek müzakereleri askıya almasının ardından geldi.

DEMOKRATLARA DÖRT BAKANLIK

Anlaşma kapsamında, yetkileri genişletilmiş Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İletişim Bakanlığı ile Kültür ve Spor Bakanlığının Demokratlar Partisine verilmesi kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığı talebinden vazgeçen Demokratlar Partisi, hükümetin kurulabilmesi için uzlaşma ve taviz verme iradesi gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Koalisyon anlaşmasının, tartışmalı yargı düzenlemesinin tamamen iptal edilmesini ve yargı bağımsızlığının korunmasını içerdiği bildirildi. İsrail'deki Arap toplumuna yönelik kazanımların da anlaşmada yer aldığı belirtildi.

LİBERMAN'DAN NETANYAHU UYARISI

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, değişim hükümetinin şekillenmeye başladığını ancak Netanyahu'nun yeni hükümetin kurulmasını her ne pahasına olursa olsun engellemeye çalışacağını savundu.

Liberman, Netanyahu'nun Eisenkot'a dönüşümlü başbakanlık teklif edebileceğini ve ülkeyi yeniden seçime götürmek amacıyla müzakereleri uzatabileceğini ileri sürdü.

BENNETT'TEN BİRLİK HÜKÜMETİ ÖNERİSİ

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise Eisenkot'un ilk başbakan olacağı, Netanyahu'nun da yer alacağı bir birlik hükümeti kurulmasını önerdi. Bennett, bu ittifakın Ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlik hizmetine katılmasını sağlayacağını savundu. Netanyahu ve Eisenkot'un ekipleriyle görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Eisenkot, ilk koalisyon anlaşmasını Liberman ile imzalamıştı. Likud ve Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden partilerle müzakerelerini sürdüren Eisenkot'un, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle hükümet kurma ihtimali de geçerliliğini koruyor.