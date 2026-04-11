"İsrail, Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek." şeklinde skandal sözler sarf eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Türkiye'den zehir zemberek tepki geldi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KÜSTAH AÇIKLAMAYA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler’i olarak nitelenen Netanyahu’nun kim olduğu ve sicili bellidir.

Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanmaktadır.

Netanyahu’nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur.

Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu’nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."