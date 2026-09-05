Popüler dijital yayın platformu Netflix, İngiltere’deki kullanıcıları için abonelik ücretlerini yeniden yükseltti. Şubat ayındaki fiyat artışının ardından bu gelen ikinci zam oldu.

PAKET FİYATLARINDA DİKKATE DEĞER ARTIŞ

Yeni fiyat tarifesinde en yüksek oranlı artış reklam destekli abonelikte yaşandı. Şirketin reklamlı standart paketi, aylık 5,99 sterlinden yüzde 33,4'lük artışla 7,99 sterline yükseldi.

Reklamsız standart abonelik seçeneği yüzde 7,7 zamlanarak aylık 12,99 sterlinden 13,99 sterline çıkarken; ek cihaz imkânı ve ekstra kullanıcı tanımlama olanağı sunan özel (premium) paket ise yüzde 10,5 artışla 18,99 sterlinden 20,99 sterline ulaştı. Mevcut bir hesaba ek üye ekleme bedeli de aylık 4,99 sterlinden 5,99 sterline çıkarıldı.

Güncellenen tarifeler yeni aboneler için derhal yürürlüğe girdi. Mevcut abonelere ise kişisel faturalandırma dönemlerine bağlı olarak değişiklikten bir ay önce e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

NETFLIX'TEN AÇIKLAMA

Fiyat artışına ilişkin açıklamada bulunan bir Netflix sözcüsü, güncel tarifelerin sundukları geniş eğlence yelpazesindeki iyileştirmeleri ve hizmet kalitesini yansıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "İzleyicilerin eğlence alanında her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip olduğunun farkındayız. Üyelerimizin beklentilerini karşılayan ve aşan bir deneyim sunma kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Platform, bu yıl içinde "The Gentlemen 2", "Black Doves 2" ve "Pride And Prejudice" gibi yeni yapımları izleyiciyle buluşturmayı planlıyor. Şirket ayrıca yakın zamanda başrolünde Kate Winslet'ın yer aldığı "The Unheard" ve Barry Keoghan'ın başrol oynadığı "Jonny Boy" projelerini duyurmuştu.

REKOR GELİR VE UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

ABD merkezli yayın devi, 2025 yılında gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 17 artırarak 45,2 milyar dolara (yaklaşık 33,4 milyar sterlin) çıkardığını duyurmuştu. Şirket aynı dönemde 13,3 milyar dolar (yaklaşık 9,8 milyar sterlin) faaliyet kârı elde etti.

Fiyat karşılaştırma platformu Uswitch'in geniş bant ve TV uzmanı Max Beckett, zam kararını değerlendirirken tüketicilerin taahhütsüz abonelik avantajına dikkat çekti: "İyi haber şu ki ödemenizi doğrudan Netflix'e yapıyorsanız herhangi bir sözleşmeye bağlı değilsiniz. Yeni fiyatı yüksek buluyorsanız aboneliğinizi düşürebilir ya da cezasız şekilde iptal edebilirsiniz. Reklamlara katlanabilirseniz, standart paketten reklamlı pakete geçmek size ayda 6 sterlin, yılda ise 72 sterlin tasarruf sağlar."

Beckett ayrıca kullanıcıların ücretsiz alternatifleri değerlendirebileceğini belirterek, "ITVX, Channel 4 ve Tubi gibi platformlar hiçbir ücret talep etmiyor. Yayın platformları ve internet hizmetlerine harcadığınız toplam tutarı gözden geçirmek ve daha uygun paketlerle maliyetleri düşürüp düşüremeyeceğinizi kontrol etmek için doğru bir zaman" dedi.