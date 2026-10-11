Netflix, dijital platformlar arasında hâlâ liderliğini korumaya devam etse de son dönemde artan rekabet ve değişen kullanıcı alışkanlıkları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Warner Bros.'un Paramount'a satılması sürecinde yaşanan gelişmelerden de olumsuz etkilenen şirketin hisseleri, yılın başından bu yana kayda değer bir düşüş gösterdi. Bu finansal ve operasyonel baskılar, şirket içindeki istihdam politikalarını da doğrudan etkiledi.

Deadline tarafından elde edilen bilgilere göre Netflix, yakında çok sayıda çalışanının işine son verme kararı alacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sektöre yakın kaynaklar, bu sürecin kayda değer bir işten çıkarma dalgasına dönüşeceğini belirtiyor. Bir diğer sektör kaynağı olan Puck ise şirketin toplam personelinin yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarabileceğini aktarıyor.

"İSTEDİĞİM KADAR HIZLI BÜYÜMÜYORUZ"

Netflix CEO'su Ted Sarandos, geçtiğimiz hafta katıldığı bir konferansta şirketin performansına ilişkin önemli sinyaller vermişti. Sarandos, "İstediğim kadar hızlı büyümüyoruz ve bunu hızlandırmak için çalışıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Bu sözler, şirketin büyüme hedeflerindeki yavaşlamayı ve operasyonel verimliliğe odaklanma ihtiyacını gözler önüne sermişti.

Eğer bu duyumlar doğrulanırsa, Netflix 2022'den bu yana ilk kez bu ölçekte bir küçülme yaşamış olacak. Son dört yıldır benzer büyüklükte bir işten çıkarma dalgası yaşanmayan şirkette, etkilenecek personelin bugünden itibaren bilgilendirilmeye başlanması bekleniyor. Şirketin, rekabet ortamındaki değişime ve maliyet baskılarına karşı bu stratejik hamleyle nasıl bir yol haritası izleyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.