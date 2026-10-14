Dijital yayın platformu Netflix, spor yayıncılığı alanındaki tarihi adımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan 2030 FIFA Dünya Kupası’nın İspanya ve Andorra bölgesindeki canlı yayın haklarını bünyesine kattığını duyurdu.

TÜM Karşılaşmalar CANLI VE ÖZEL İÇERİKLERLE EKRANDA OLACAK

FIFA Dünya Kupası’nın 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen ve 8 Haziran-21 Temmuz 2030 tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev turnuvada tüm maçlar, İspanya ve Andorra’da yalnızca Netflix üzerinden canlı izlenebilecek. Yayın ortaklığı sadece maç anlatımlarıyla sınırlı kalmayacak; platformda maç öncesi, devre arası ve karşılaşma sonrası stüdyo analizleri, günlük özet bültenleri ile turnuvaya özel belgesel niteliğinde içerikler de yer alacak.

FIFA VE NETFLIX İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR

Atılan imzaların ardından değerlendirmelerde bulunan Netflix İçerik Direktörü Bela Bajaria, insanları bir araya getiren en büyük organizasyonun heyecanını İspanya ve Andorra'daki izleyicilere ulaştıracak olmaktan gurur duyduklarını belirtti. FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ise Netflix ile olan stratejik ortaklığı büyütmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, hedeflerinin futbol coşkusunu izleyicilere daha yakın kılmak olduğunu ifade etti.

İspanya, Fas ve Portekiz'in ana ev sahipliğinde düzenlenecek 2030 Dünya Kupası'nın 100. yılı vesilesiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da da birer açılış maçı oynanacak. Öte yandan yapılan anlaşmanın, 2027 ve 2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın ABD ile Kanada’daki yayın haklarını da kapsadığı bildirildi.