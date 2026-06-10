Matematik öğretmeni Mustafa Güler’in, görüntülerinin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Netflix’e karşı açtığı davada mahkeme kararını verdi.

Mahkeme, Güler’in başvurusunu haklı bularak dijital yayın platformunun 1 milyon 800 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karara göre, yasal faizlerin de eklenmesiyle birlikte toplam ödemenin 2 milyon liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Karar, kişilik hakları ve görsel materyallerin izinsiz kullanımına ilişkin emsal niteliği taşıyabilecek gelişmeler arasında değerlendirilirken, davanın ayrıntılarına ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Mustafa Güler’in açtığı dava, dijital platformların içerik üretiminde kişi hakları ve izin süreçlerine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.