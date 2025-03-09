Russo Kardeşler’in yönetmenliğini üstlendiği ve 320 milyon dolarlık dev bir bütçeyle hayata geçirilen bilim kurgu filmi, beklentilerin altında kaldı.

Eleştirmenlerin değerlendirmeleri, filmin düşük puanlarla karşılandığını gösteriyor. Rotten Tomatoes’ta yalnızca %23 puan alabilen yapım, Metacritic’te ise 30 gibi düşük bir skor elde etti. Film hakkında “ruhsuz” ve “heyecansız” yorumları yapılırken, bu durumun izleyici ilgisini nasıl etkileyeceği merak konusu. Daha önce Red Notice ve 6 Underground gibi yapımlar da eleştirmenlerden olumsuz yorumlar almasına rağmen Netflix’te yüksek izlenme sayılarına ulaşmıştı.

Simon Stalenhag’in Eserinden Uyarlandı

Retro-fütüristik sanat eserleriyle tanınan İsveçli sanatçı Simon Stalenhag’in aynı adlı çalışmasından uyarlanan ‘Sanal Ülke’, alternatif bir gerçeklikte geçiyor. Film, tuhaf tasarımlı robotlarla insanların bir arada yaşadığı dünyada, küçük kardeşini bulmak için Amerika’nın batısına doğru yola çıkan genç bir kadının hikayesini konu alıyor. Yolculuğunda ona sadık bir robot arkadaşı da eşlik ediyor.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Filmin başrollerinde Stranger Things ile tanınan Millie Bobby Brown ve Chris Pratt yer alırken, kadroda Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito ve Stanley Tucci gibi ünlü isimler de bulunuyor.