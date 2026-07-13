Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix'in, kullanıcı alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni bir yayın stratejisi üzerinde çalıştığı ileri sürüldü. The Wall Street Journal'a konuşan kaynaklara göre şirket yönetimi, platforma canlı yayın yapan tematik kanallar eklemeyi ve farklı dijital servislerin içeriklerini tek bir çatı altında sunmayı planlıyor.

Bu stratejinin hayata geçmesi durumunda Netflix, klasik isteğe bağlı izleme modelinden uzaklaşarak geleneksel televizyon benzeri kesintisiz bir yayın sistemine geçiş yapacak.

Yeni modelle birlikte belirli türlerdeki film ve dizilerin, televizyon kanallarına benzer şekilde günün her saati aralıksız yayınlanması hedefleniyor. Böylece kullanıcılar içerik seçmekle vakit kaybetmeden, doğrudan açık olan canlı akışı izleyebilecek.

İZLEYİCİYİ PLATFORMDA DAHA UZUN TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Şirket içinde yapılan toplantılarda kullanıcı etkileşimindeki düşüşün sıkça gündeme geldiği ve bu hamlenin temel amacının izleyicileri platformda daha uzun süre tutmak olduğu belirtiliyor. Netflix, bu adımlarla yalnızca belirli bir yapım izlenmek istendiğinde açılan bir mecra olmaktan çıkıp, gün boyu açık kalabilecek daha dinamik bir yapıya bürünmeyi amaçlıyor.

Platformun masasındaki bir diğer önemli seçenek ise Apple ve Amazon'un halihazırda uyguladığı çoklu platform modeline geçiş yapmak. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, farklı dijital yayın servislerinin içeriklerine doğrudan Netflix uygulaması üzerinden erişebilecek. Bu entegrasyonun da hayata geçmesiyle Netflix'in eğlence sektöründeki konumunu daha da güçlendireceği öngörülüyor.