İddialara göre, yaklaşık 45 milyon dolar bütçeyle çekilen filmin dijital kopyası, değerlendirilmek üzere Netflix yetkililerine teslim edildi. Yapımcıların, inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından dijital dosyaların silinmesi şartını öne sürdüğü belirtildi.

İddiaya göre, filmin kopyasının kaybolmasının ardından yapımcılar, güvenlik ihmali gerekçesiyle Netflix'e 105 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

NETFLİX'TEN SORUMLULUK KABUL ETMEDİĞİ İDDİASI

Haberlere göre Netflix, içeriklerin teslim sürecinde gerekli güvenlik prosedürlerinin uygulanmadığını savunarak doğrudan sorumluluğu kabul etmedi. Şirketin ayrıca, filmin yayın haklarının kendisinde bulunmadığını ve olaya ilişkin inceleme yürüttüğünü öne sürdüğü aktarıldı.

İddialarda, olası izinsiz paylaşım veya korsan yayın ihtimaline karşı çeşitli internet sitelerinin takip edildiği ve yapım ekibiyle iş birliği yapıldığı da yer aldı.

Öte yandan, yapımcıların Los Angeles Polis Teşkilatı'nın (LAPD) soruşturmaya dahil edilmesini istediği, ancak bu süreçte şirket ile yapım ekibi arasında görüş ayrılığı yaşandığı da öne sürüldü.