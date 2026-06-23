Dijital yayın pazarının lideri Netflix, teknoloji ve eğlence sektöründen gelen çifte darbeyle sarsıldı. Sektördeki rekabeti kızıştıran küresel gelişmelerin ardından, şirketin borsadaki hisselerinde sert düşüşler kaydedildi. Yatırımcıların güven tazelemekte zorlandığı bu süreçte, Netflix hisseleri hızla kan kaybederek 52 haftalık dip seviyenin sınırına kadar dayandı.

INSTAGRAM DEV EKRANLARA TAŞINIYOR

Netflix'teki değer kaybının arkasındaki en büyük etkenlerden biri, teknoloji devi Meta'nın attığı son adım oldu. Meta, sosyal medya deneyimini akıllı telefon ekranlarının ötesine taşıyarak "Instagram for TV" uygulamasını duyurdu.

İlk olarak Samsung akıllı televizyonlarına entegre edileceği açıklanan bu yeni nesil uygulama; Google TV ve Amazon Fire TV gibi diğer popüler platformlarda da kademeli olarak kullanıma sunuldu. Instagram'ın dev ekranlara taşınması, kullanıcıların televizyon karşısında geçirdiği süreyi Netflix'ten çalabileceği endişesini doğurarak yatırımcıları tedirgin etti.

FOX'TAN ROKU'YA 22 MİLYAR DOLARLIK DEV TEKLİF

Netflix'i piyasada zorlayan bir diğer hamle ise geleneksel medya devi Fox'tan geldi. Fox'un, ayın başında Netflix benzeri bir yayın platformu olan Roku'yu bünyesine katmak için 22 milyar dolarlık devasa bir satın alma teklifi yapması piyasaları hareketlendirdi.

Uzmanlar, bu olası birleşmeyi hızla büyüyen reklam destekli yayın pazarında Netflix'in karşısına çok daha güçlü bir rakibin çıkacağı şeklinde yorumladı. Alternatiflerin çoğalmasıyla birlikte Netflix'in sektördeki mutlak hakimiyetinin sarsılabileceği düşüncesi, borsadaki satış baskısını artırdı.

YATIRIMCILAR TEDİRGİN: HİSSELER 71,8 DOLARDAN GERİLEDİ

Yaşanan bu küresel gelişmelerin gölgesinde, borsa ekranlarında Netflix için alarm zilleri çalmaya başladı. Şirketin hisseleri 71,8 dolar seviyesinden hızla aşağı yönlü ivmelenerek adeta çakıldı.

Piyasa analistleri, Netflix'in sektördeki bu agresif ve dinamik değişime aynı hızla ayak uydurup uyduramayacağının büyük bir soru işareti olduğunu belirtiyor. Platformun, Meta ve Fox gibi devlerin bu hamlelerine karşı nasıl bir strateji geliştireceği ise merak konusu.

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