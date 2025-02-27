Popüler yayın platformu Netflix, televizyon üzerinden kullanılan arayüzünde beklenmedik bir güncelleme yaptı. Ancak bu değişiklik, kullanıcıların büyük tepkisini çekti. "Netflix arayüzü gizlice mi değiştirdi?" diyen şaşkın bir kullanıcı, yeni tasarımın ekran görüntüsünü paylaşarak durumu sorguladı.

Sosyal medyada en fazla şikayet edilen konu, yeni tasarımın ekranı gereksiz şekilde doldurması oldu. Kullanıcılar, eskisine göre yüzde 70 daha az içeriğin görünür olduğunu belirterek "Sadece tek bir dizi veya film görüyoruz, bu güncelleme gerçekten korkunç" şeklinde tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, "Yeni Netflix güncellemesi berbat. Eskisine göre çok daha az içeriği aynı anda görebiliyoruz. Bu yüzden aboneliğimi iptal etmeyi düşünüyorum" ifadeleriyle memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, içeriklerin başlıklarının eksik veya kesilmiş şekilde göründüğünü fark etti. Paylaşılan ekran görüntülerinde, örneğin "The Lincoln Lawyer" dizisinin başlığındaki "Lawyer" kelimesinin tamamının görünmediği dikkat çekti. Bir kullanıcı, Netflix’e seslenerek "Ürün yöneticinizi ve tasarım ekibinizi kovun! Yeni tasarım başlıkları kesiyor. Beni işe alabilirsiniz!" şeklinde sert bir yorum yaptı.

Netflix aboneleri, şirketten bu değişiklikleri geri almasını talep etti. "Netflix, lütfen arayüzü eski haline döndür. Bu yeni tasarım çok kötü ve ekranı gereksiz yere dolduruyor" diyerek Netflix’e çağrıda bulunan kullanıcılar, değişikliğin geri çekilmesini istedi.

Netflix, bu güncellemeyi önceden duyurmamış olsa da, The Standard gazetesine göre yeni arayüz 2024 yılının Haziran ayında belirli kullanıcılarla test edilmeye başlandı.

Netflix’in ürün direktörü Patrick Flemming, bu değişikliğin "kullanıcı deneyimini basitleştirmek" amacıyla yapıldığını açıkladı. Flemming, kullanıcıların "gözleriyle gereksiz hareketler yapmasını önlemek" istediklerini belirtti. Ancak sosyal medya tepkilerine bakıldığında, kullanıcılar yeni arayüzün işleri daha da zorlaştırdığını düşünüyor.