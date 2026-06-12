Rekabet Kurumu, dijital yayın platformu Netflix’in Türkiye'deki içerik üretim ve seçim süreçlerine ilişkin yeni kararları duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Netflix, platformunu daha önce işbirliği yapmadığı yapımcılara da açacak ve orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü bu şirketlerle birlikte hayata geçirecek.

NETFLİX PROJELERİNE YAZILI DÖNÜŞ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yeni düzenleme kapsamında, markalı Türk içeriklerinin seçimi Netflix küresel içerik yöneticilerinin aktif katılımı ve onayı ile nesnel kriterler dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Platform, kendisine yapılan proje başvurularını belirli süreler içinde değerlendirmek ve başvuru sahiplerine yazılı olarak dönüş yapmakla yükümlü olacak. Ayrıca Türk dizilerini, filmlerini ve müzik eserlerini uzun süre sadece Netflix’te tutan uygulamaların süresi de kısaltılacak. Böylece söz konusu yapımlar belirli koşullar altında farklı mecralarda da izleyiciyle buluşabilecek.

MÜNHASIR SÖZLEŞME DÖNEMİ SONA ERİYOR

Açıklamada öne çıkan bir diğer kritik unsur ise Netflix'in oyuncu, senarist ve yönetmenlerle "yalnızca benimle çalışacaksın" anlamına gelen münhasır sözleşmeler yapamayacak olması oldu. Yeni dönemde yapımcılara, dizilerin yurt dışı dağıtım gelirlerinden pay verilmesi ve bölüm başı bonus gibi ek finansal imkânlar sağlanacak. Bununla birlikte, yapımcıların hazırladıkları projeler için devlet teşviklerine başvurması ve bu desteklerden yararlanması süreci artık Netflix’in ön onayına tabi olmayacak. Platform ayrıca, her yıl senarist, yönetmen ve yapımcıların katılımıyla en az 80 kişinin davet edileceği en az bir "Proje Sunum Günü" etkinliği düzenleyecek.