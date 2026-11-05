Küresel eğlence servisi Netflix, yerli film ve dizilere 2026–2028 döneminde toplam 10 milyar Türk lirası yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde yeni dizi ve filmler çekilecek, kreatif sektör çalışanları için yeni iş olanakları oluşturulacak.

Dağlıoğlu: “Türkiye’den çıkan hikâyelerin daha geniş izleyici kitleleriyle buluşmasına katkı sağlayacak”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu şunları söyledi:

Türkiye güçlü üretim kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve uluslararası alanda giderek artan görünürlüğüyle küresel dizi ve film endüstrisinin önemli merkezlerinden biri konumunda yer alıyor. Yıllık dizi bölüm üretiminde dünya lideri olan ülkemiz, dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük film platosuna ev sahipliği yapıyor. 190 ülkeye ihraç edilen ve 1 milyardan fazla izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin 1 milyar doların üzerindeki ihracat geliri, sektörümüzün küresel başarısını ortaya koyuyor. Netflix’in 2026-2028 dönemini kapsayan 10 milyar TL’lik yatırımını, Türkiye’nin kreatif endüstrilerdeki üretim potansiyeline, nitelikli iş gücüne ve küresel rekabet gücüne duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’den çıkan hikâyelerin daha geniş izleyici kitleleriyle buluşmasına katkı sağlayacak bu yatırımın, ülkemizin uluslararası içerik üretim ekosistemindeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulan Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Türkiye programı kapsamında, hizmet ihracatından elde edilen gelirler üzerindeki vergi oranı sıfıra indirilmişti. Netflix’in yatırım kararının bu dönemde açıklanması, söz konusu politikanın ne kadar isabetli olduğunu da gösteriyor.

Ávalos: “Birlikte anlatacak daha çok hikâyemiz var”

Netflix’in İspanya, Portekiz, Türkiye ve Orta Doğu’dan Sorumlu İçerik Başkan Yardımcısı Diego Ávalos ise şunları söyledi:

“Türkiye’deki onuncu yılımızı kutluyoruz. Geride bıraktığımız on yılda Edirne’den Kars’a 30’u aşkın şehirde çekim yaptık, 90’dan fazla yerli yapımı izleyicilerle buluşturduk. Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gören bu yapımlar, 90’ı aşkın ülkede Netflix Top 10 listelerine girdi. Bu başarı, Türkiye’deki kreatif sektörün sahip olduğu yeteneğin bir yansıması. Sektörün bir parçası olmaktan ve birlikte ürettiğimiz yapımları başta Türkiye’deki üyelerimiz olmak üzere tüm dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Kamera önünde ve arkasında birlikte çalıştığımız herkese ve yapımlarımızı severek izleyen tüm üyelerimize gönülden teşekkür ederiz.”

Ávalos, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün, bu başarıya yenilerini eklemek üzere 2026–2028 dönemini kapsayan toplam 10 milyar Türk liralık yatırımımızı duyuruyoruz. Bu yatırımla Anadolu’nun farklı köşelerinden henüz anlatılmamış hikâyeleri ekrana taşıyacak, kreatif sektörde yeni iş olanakları yaratacağız. Birlikte anlatacak daha çok hikâyemiz var.”

Yeni yeteneklere destek sürüyor

Netflix, yeni yeteneklere ve hikâyelere ulaşmak için kısa süre önce Sıradaki Hikaye: Netflix Proje Sunum Günü’nü de duyurdu. 30 Kasım’da düzenlenecek etkinlikte, daha önce bir Netflix Türkiye yapımında senarist, yönetmen veya yapımcı olarak görev almamış katılımcılar, projelerini Netflix içerik ekiplerine sunacak.

Netflix, Türkiye’deki kreatif sektörün geleceğine katkı sağlamak amacıyla bugüne kadar senaryo yazımından görsel efektlere, yönetmenlik eğitimlerinden uyarlama atölyelerine uzanan alanlarda 40’tan fazla ücretsiz eğitim programı düzenledi. İki yıldır süren Türkiye Yetenek Haritası programı ise Çanakkale’den Mardin’e, Konya’dan Hatay’a pek çok şehirdeki gençleri sektörel eğitim fırsatlarıyla buluşturdu. Program, yeni döneminde Anadolu’da üç şehre daha ulaşacak.