Dijital içerik platformu Netflix'ten yapılan açıklamaya göre Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Sinema Ofisi işbirliğiyle düzenlenen 'A'dan Z'ye Reji Eğitimi'ne öğrencilerin yanı sıra genç profesyoneller de katıldı.
Katılımcılar burada içerik üretiminden yönetmenliğe, yapım süreçlerinden kamera arkasına kadar birçok alanda uygulamalı eğitim aldı.
Bu yıl ilk eğitim Konya'da yapılmıştı. Geçen yılsa Ankara, Çanakkale ve Mardin’de eğitim verilmişti. Projenin bir sonraki durağıysa Hatay olacak.
Netflix bugüne kadar Türkiye'de yeni yetenekleri desteklemek amacıyla 40'tan fazla projeye imza attı.