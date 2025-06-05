Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine sessizce zam yaptı. 4 Haziran gecesi yapılan güncelleme ile birlikte, Temel, Standart ve Premium paket fiyatlarında ortalama yüzde 26’lık bir artış gerçekleşti.

DÖVİZ KURU ETKİSİYLE ZAMLARA DEVAM EDİLİYOR

Netflix’in bu yılki ikinci zamı, döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle yapılmış görünüyor. Ülkemizdeki ekonomik gelişmelere paralel olarak, Netflix’in abonelik ücretlerinde artışa gitmesi bekleniyordu. Bu güncelleme döviz kuru etkisiyle Netflix’in Türkiye'deki fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu.

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

4 Haziran itibarıyla Netflix Türkiye’deki abonelik fiyatları şu şekilde güncellenmiş oldu:

*Temel Plan:

Önceki Fiyat: 149,99 TL

Yeni Fiyat: 189,99 TL

*Standart Plan:

Önceki Fiyat: 229,99 TL

Yeni Fiyat: 289,99 TL

*Premium Plan:

Önceki Fiyat: 299,99 TL

Yeni Fiyat: 379,99 TL

DİĞER ÜLKELERDE FİYAT ARTIŞI YOK

Şu an için Netflix’in Türkiye dışında başka bir bölgedeki fiyatları değişmedi. Ancak, döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak, platformun diğer ülkelerde de fiyat artışları yapma olasılığı bulunuyor. Türkiye’deki artışların sıklıkla döviz kuru ve ekonomik faktörlere bağlı olduğu düşünülüyor.