Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'deki hizmet seçeneklerinin fiyat tarifelerini yeniledi.

Temel, Standart ve Premium olmak üzere her üç abonelik paketini kapsayan fiyat artışı sonrasında, paket türlerine göre aylık ödemelerde 70 TL ile 120 TL arasında değişen yükselişler gerçekleşti.

YENİ PAKET TARİFLERİ VE ZAM MİKTARLARI

Açıklanan güncel fiyat listesine göre paketlerdeki eski ve yeni ücretler şu şekilde sıralandı:

Temel Plan: 189,99 TL’den 259,99 TL’ye yükseldi (70 TL artış).

Standart Plan: 289,99 TL’den 389,99 TL’ye yükseldi (100 TL artış).

Premium Plan: 379,99 TL’den 499,99 TL’ye yükseldi (120 TL artış).

EN YÜKSEK ORANSAL FİYAT ARTIŞI TEMEL PAKETTE

Abonelik ücretlerindeki değişim oranlarına bakıldığında, en yüksek oransal artış platformun giriş seviyesi olan Temel pakette yaşandı.

Temel Plan: Fiyatı yaklaşık %36,8 oranında arttı.

Standart Plan: Fiyatı %34,5 oranında arttı.

Premium Plan: Fiyatı %31,6 oranında arttı.

PAKETLERİN YILLIK ABONELİK MALİYETLERİ

Fiyatların 12 ay boyunca sabit kalması durumunda abonelerin üstleneceği yıllık toplam abonelik maliyetleri ise şu seviyelere ulaştı:

Temel Plan: 3.119,88 TL

Standart Plan (1080p): 4.679,88 TL

Premium Plan (4K): 5.999,88 TL