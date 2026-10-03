Netflix'in Türkiye'deki abonelik paketlerinin aylık ücretleri zamla birlikte yeniden belirlendi. Yeni tarifeye göre Temel paket 259,99 TL, Standart paket 389,99 TL, Premium paket ise 499,99 TL oldu.

Önceki fiyatlarla karşılaştırıldığında Temel pakete 70 TL, Standart pakete 100 TL, Premium pakete ise 120 TL zam yapıldı. 3 paketteki fiyat artışları yüzde 30'u aşarken, oransal olarak en yüksek zam Temel pakette gerçekleşti.

Netflix'in 2026 yılı zamlı aylık abonelik ücretleri şöyle:

Netflix Temel paket: 259,99 TL (eski fiyatı 189,99 TL)

Netflix Standart paket: 389,99 TL (eski fiyatı 289,99 TL)

Netflix Premium paket: 499,99 TL (eski fiyatı 379,99 TL)

Temel paketin aylık ücreti yüzde 36,8 artarken, Standart paketteki artış yüzde 34,5 oldu. Premium paketin fiyatı ise yüzde 31,6 yükseldi.

Netflix yıllık abonelik ücreti ne kadar?

Netflix'in zamlı aylık abonelik ücretleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, paketlerin 12 aylık toplam maliyetleri de değişti. Aylık fiyatların bir yıl boyunca sabit kalması durumunda abonelerin ödeyeceği yıllık tutarlar şöyle:

Netflix Temel yıllık abonelik ücreti: 3.119,88 TL

Netflix Standart yıllık abonelik ücreti: 4.679,88 TL

Netflix Premium yıllık abonelik ücreti: 5.999,88 TL

Buna göre Temel paketi tercih eden kullanıcıların yıllık abonelik maliyeti 3.119,88 TL olurken, Standart paket için bir yılda toplam 4.679,88 TL ödenecek. Premium paketin yıllık maliyeti ise 5.999,88 TL'ye ulaşacak.

Netflix'in yeni tarifesiyle birlikte tüm paketlerin yıllık maliyeti 3 bin TL'yi aşarken, Premium üyeliğin 12 aylık toplam ücreti 6 bin TL sınırına yaklaştı.

Netflix öğrenci paketi var mı?

Netflix'in Türkiye'de Temel, Standart ve Premium olmak üzere 3 ana abonelik paketi bulunuyor. Bu paketler arasında öğrencilere özel ayrı bir abonelik seçeneği yer almıyor.