Netflix'in alt kuruluşu Eyeline Studios'ta yöneticilik yapan Kevin Baillie, şirket kampındaki "güven ve şeffaflık" egzersizi sırasında tıbbi reçeteyle ketamin kullandığını açıklayınca yıllık 1,1 milyon dolarlık işinden kovuldu.

"Güven egzersizi" kabusa dönüştü

Dava dilekçesinde yer alan detaylara göre olay, Ocak 2026'da Netflix'in Kuzey Kaliforniya'daki Sendero Ranch tesisinde düzenlenen bir şirket kampında yaşandı. Çalışanların birbirine açılması amacıyla gerçekleştirilen "Hassasiyet ve Güven Egzersizi" (Vulnerability-Trust exercise) sırasında söz alan Baillie, annesinin vefatının ardından klinik depresyon tedavisi gördüğünü ve Ekim-Kasım 2022 döneminde tıbbi denetim altında reçeteli ketamin tedavisi aldığını iş arkadaşlarıyla paylaştı.

Ancak bu şeffaf paylaşım, Baillie'nin sonunu getirdi. Şirket yönetimi söz konusu açıklamaların ardından dev bir soruşturma başlattı. Mart 2026'da yürütülen incelemede şirket müfettişlerinin olayı "eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımı" şüphesiyle ele aldığı, Nisan ayında ise Baillie'nin işine son verildiği öğrenildi. Şirket avukatlarının da ketamin tedavisinin işten çıkarma kararında etkili olduğunu doğruladığı belirtildi.

Tazminat talep ediyor

İşine son verilen üst düzey yönetici; kaybettiği maaşların ödenmesi, duygusal yıpranma tazminatı ve cezai tazminat talebiyle jüri karşısında yargılama talep etti. Konuyla ilgili Netflix ve Eyeline Studios cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.