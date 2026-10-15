Dijital yayın platformu Netflix, dünya genelinde yaklaşık bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Toplam iş gücünün yüzde 6'sını kapsayan karar, şirketin 2022'den bu yana gerçekleştireceği en büyük personel azaltımı olacak.

Artan rekabet ve büyüme hızındaki yavaşlamanın ardından alınan kararın ağırlıklı olarak insan kaynakları, hukuk, ürün geliştirme ve teknoloji departmanlarını etkilemesi bekleniyor. İşten çıkarılacak çalışanlara durumlarının yöneticileri tarafından kısa süre içinde bildirileceği kaydedildi.

“İSTEDİĞİM KADAR HIZLI BÜYÜMÜYORUZ”

Netflix'in eş CEO'su Ted Sarandos, geçen ay katıldığı Bloomberg Screentime Zirvesi'nde şirketin büyüme hızına ilişkin “İstediğim kadar hızlı büyümüyoruz” demişti.

Sarandos ve diğer eş CEO Greg Peters, çalışanlara gönderdikleri e-postada, büyüme ve yenilik hedefleri doğrultusunda şirket kaynaklarının yeniden düzenlendiğini bildirdi. Yöneticiler, “Dünyayı eğlendirme misyonumuz iddialı ve bunu gerçekleştirmek, çalışanlarımızı ve kaynaklarımızı hangi alanlara öncelik vererek yönlendireceğimiz konusunda disiplinli olmamızı gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Şirket yönetimi, işten çıkarmalara rağmen yıllık finansal hedefleri karşılama yolunda ilerlediklerini ve büyümeyi destekleyecek alanlara yatırım yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

YOUTUBE VE TİKTOK'LA EKRAN SÜRESİ REKABETİ

YouTube ve TikTok gibi ücretsiz video platformları, kullanıcıların ekran başında geçirdiği süreden daha fazla pay alıyor. Bu ortamda Netflix'in izleyici etkileşimini artırma çabaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Sektörde birleşme ve satın alma faaliyetleri de sürüyor. Paramount, Warner Bros. Discovery'yi yaklaşık 110 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden satın almak üzere anlaşmaya vardı. Netflix de daha önce Warner Bros.'un yayıncılık ve stüdyo varlıklarını satın almak için girişimde bulunmuş, ancak Paramount'un teklifinin ardından anlaşmadan çekilmişti.

YENİ GELİR ALANLARI HENÜZ ABONELİĞİN GERİSİNDE

Netflix, abonelik gelirlerine bağımlılığını azaltmak için reklam destekli abonelik seçeneklerini genişletiyor; oyun ve canlı yayın içeriklerine yatırımlarını artırıyor. Ancak bu girişimler henüz abonelik gelirleri kadar büyük bir gelir kaynağı oluşturabilmiş değil.

Pazar araştırma şirketi eMarketer'ın kıdemli analisti Ross Benes, Netflix'in yeni ve büyük bir gelir kaynağı oluşturmakta zorlandığını belirtti. Benes, abonelik modelindeki büyümenin zamanla sınıra yaklaşabileceğini ve şirketin gelirlerini çeşitlendirecek yeni alanlara ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Netflix'in finansal sonuçlarını 20 Ekim'de açıklaması bekleniyor. Şirket, önceki büyük işten çıkarma dalgasını 2022'de gerçekleştirmişti. O dönemde on yılı aşkın sürenin ardından ilk kez abone kaybı yaşayan Netflix, yaklaşık 450 çalışanının işine son vermişti.