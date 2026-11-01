Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan müzisyen Nev’in vefatının ardından ailesiyle ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündemine taşındı. Sanatçının ağabeyi Mehmed Zeyyad Doğansoy’un, kardeşinin ölümünün ardından mal varlığı ve özel eşyalarıyla ilgili harekete geçtiği öne sürüldü. İddiaların yayılmasının ardından ağabey, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

MİRAS VE MAL VARLIĞI İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Bazı haberlerde, Nev’in annesi Tülin Doğansoy’un hastalık döneminden itibaren ağabeyiyle arasının açık olduğu ileri sürülmüştü. Nev’in tedavi gördüğü sırada ağabeyini görmek istemediği de iddialar arasında yer almıştı.

Ayrıca Mehmed Zeyyad Doğansoy’un sanatçının vefatının ardından evine giderek özel eşyalarını kontrol ettiği, Bodrum’daki yazlığı, otomobili ve eviyle ilgili veraset işlemlerini başlattığı öne sürülmüştü. Nev’in gitar koleksiyonunun satılmasının planlandığı iddiası da gündeme gelmişti.

AĞABEYİNDEN İDDİALARA YANIT: “GERÇEK DIŞI”

Sabah'ta yer alan habere göre; iddiaların ardından avukat Gizem Sonay Kutlu Eryılmaz tarafından yapılan açıklamada, haberlerin tamamen mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, Nev’in rahatsızlık süreci boyunca ağabeyi, yengesi, yeğenleri ve sevenleriyle bir arada olduğu vurgulanarak aile içinde herhangi bir küslük, kırgınlık veya husumet bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabah saatlerinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, müvekkilimiz Mehmed Zeyyad Doğansoy ve sevgili kardeşi Nev'in (Nevzat Doğansoy) vefatının ardından ailesi ve mal varlığı hakkında ortaya atılan iddialar tamamen mesnetsiz, gerçek dışı ve iyi niyet unsurları barındırmamaktadır. Sevgili Nev rahatsızlık süreci boyunca ağabeyi Mehmed Zeyyad Doğansoy, yengesi, yeğenleri ve tüm sevenleriyle bir arada olmuş; derin bir sevgi, bağ ve dayanışma içinde bu dünyadan ayrılmıştır. Aile içinde iddia edildiği gibi herhangi bir küslük, kırgınlık veya husumet asla söz konusu olmamıştır."

“YASAL OLARAK ZORUNLU PROSEDÜRLER”

Sanatçının vefatının ardından başlatılan işlemlerin kişisel bir mal varlığı tespiti ya da aceleyle yürütülen miras paylaşımı olmadığının altı çizilen açıklamada, bunların resmi kurumların zorunlu kıldığı yasal prosedürler olduğu belirtildi.

Ailenin yas sürecinde asılsız haberler nedeniyle yıprandığı ifade edilirken, gerçeği yansıtmayan yayınları yapan kişi ve kurumlara karşı hukuki hakların saklı tutulduğu bildirildi:

"Sanatçımızın vefatının ardından başlatılan yasal süreçler, iddia edildiği gibi şahsi bir mal varlığı tespiti veya acele bir miras paylaşımı değil; devletin ve resmi kurumların yasal olarak zorunlu kıldığı prosedürlerdir. Tüm bu resmi süreçler, tarafımızca ve mali müşavirler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamu hukuku ve resmi işleyiş, yas süreci gözetmeksizin bu işlemlerin kanuni müddet içinde hızlıca tamamlanmasını mecburi kılmaktadır. Aile, henüz kayıplarının acısını derinden yaşarken, bu zorlu yas döneminde ortaya atılan asılsız iddialar ve haksız ithamlar aileyi fazlasıyla yıpratmaktadır. Gerçeği yansıtmayan, aile mahremiyetini ve sevgili Nev'in aziz hatırasını zedeleyen bu asılsız haberleri yapan kurum ve kişilere karşı her türlü yasal ve hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Basın mensuplarından ve kamuoyundan, ailenin acısına saygı duymalarını ve yalnızca tarafımızca yapılan resmi açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."

MENAJERİ SON İKİ YILINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Nev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının son dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ercan, Nev’in iki yıl önce annesini kaybetmesinin ardından kendisine bakmayı bıraktığını ve rahatsızlığının son iki yılda yeniden ortaya çıktığını söylemişti.

Menajeri ayrıca sanatçının yeni bir albüm hazırlığında olduğunu, yaz aylarında birçok şarkının demosunu yaptığını ancak albüm çalışmalarını tamamlayamadıklarını belirtmişti.