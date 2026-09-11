2000'li yıllarda "Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" şarkılarıyla tanınan sanatçı Nevzat Doğansoy'dan üzen haber geldi. Sanatçının menajeri İlker Ercan'ın paylaştığı ve gördüğü hastane tarafından yapılan açıklamada, son günlerde Nev'in sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada gerçeği yansıtmayan bilgilerin dolaşıma girdiği belirtildi. Nev'in 3 Eylül tarihinde bilinç kaybı nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiği belirtilen açıklamada, ilk müdahalenin ardından sanatçının entübe edildiği ve gerekli tetkik ve tedavilerin başlatıldığı aktarıldı. ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ BELİRLENDİ Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilen 57 yaşındaki sanatçının, yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takip altına alındığı bildirildi.

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